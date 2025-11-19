الجامعة الإسلامية: استهداف الطلاب اعتداء سافر يؤكد منهجية العدوان الإسرائيلي

تُدين الجامعة الإسلامية في لبنان بشدّة الاعتداء الذي نفّذه العدوّ الإسرائيلي صباح اليوم، عبر استهداف سيارة صودف مرورها بمحاذاة حافلة تقلّ طلابًا متوجّهين إلى الجامعة، في انتهاك جديد يؤكّد طبيعة العدوان الذي لا يتورّع عن تعريض المدنيين للخطر واستباحة الأمن اللبناني.

وأكدت الجامعة أنّ استهداف الطلاب ومحيطهم التعليمي يشكّل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة دأب عليها العدوّ للنيل من حياة الناس وأمنهم، مشدّدة على أنّ الهيئات الإدارية والتعليمية والطلابية كافة ترفع الصوت رفضًا لهذه الاعتداءات المتكرّرة التي تطال أبناء شعبنا.

وأعربت الجامعة عن تضامنها الكامل مع طلابها المصابين، سائلةً المولى عزّ وجلّ الشفاء العاجل لهم والرحمة للشهداء، مؤكدةً أنّ رسالتها التعليمية ستستمر رغم التحديات، التزامًا بحقّ الطلاب في متابعة دراستهم ضمن بيئة آمنة ومستقرّة.

المصدر: موقع المنار