صحيفة أوكرانية: اسم زيلينسكي يطفو على سطح مستنقع قضية الفساد الأخيرة

كشفت وثائق التحقيق أن زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير العدل غيرمان غالوشنكو، وذلك بعد أن أرسل رجل الأعمال تيمور مينديش رسالة إليه، بحسب ما نشرته صحيفة strana.ua الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، أفادت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد (SAP) بأن بعض المتهمين في القضية تحدثوا علنًا عن لقاءات واتصالات مع القيادة الأوكرانية.

وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU) قد أعلن في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الكشف عن شبكة واسعة لغسل الأموال في قطاع الطاقة، قدّر حجم العمليات التي مرت عبرها بنحو 100 مليون دولار.

ووفقًا لنتائج التحقيق الأولية، يشتبه بأن الشبكة قدمت خدمات لتبييض أموال جهات خارجية مقابل عمولات مالية.

وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر، وُجهت اتهامات رسمية إلى سبعة أشخاص، من بينهم مينديش، الذي تصفه التحقيقات بأنه “العقل المدبّر” للمخطط، وتشمل الاتهامات استخدامًا غير مشروع لعقود شركة “إنيرغواتوم” وعمليات غسل أموال عبر ما يُعرف بـ “المكتب الخلفي” في كييف.

وفي اليوم ذاته، دعا الرئيس زيلينسكي وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل غالوشنكو إلى تقديم استقالتيهما على خلفية التحقيقات، وقد تقدمت غرينتشوك بالفعل بطلب استقالتها.

المصدر: موقع روسيا اليوم