الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    صحيفة أوكرانية: اسم زيلينسكي يطفو على سطح مستنقع قضية الفساد الأخيرة

      كشفت وثائق التحقيق أن زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير العدل غيرمان غالوشنكو، وذلك بعد أن أرسل رجل الأعمال تيمور مينديش رسالة إليه، بحسب ما نشرته صحيفة strana.ua الأوكرانية.

      وفي الوقت نفسه، أفادت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد (SAP) بأن بعض المتهمين في القضية تحدثوا علنًا عن لقاءات واتصالات مع القيادة الأوكرانية.

      وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU) قد أعلن في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الكشف عن شبكة واسعة لغسل الأموال في قطاع الطاقة، قدّر حجم العمليات التي مرت عبرها بنحو 100 مليون دولار.

      ووفقًا لنتائج التحقيق الأولية، يشتبه بأن الشبكة قدمت خدمات لتبييض أموال جهات خارجية مقابل عمولات مالية.

      وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر، وُجهت اتهامات رسمية إلى سبعة أشخاص، من بينهم مينديش، الذي تصفه التحقيقات بأنه “العقل المدبّر” للمخطط، وتشمل الاتهامات استخدامًا غير مشروع لعقود شركة “إنيرغواتوم” وعمليات غسل أموال عبر ما يُعرف بـ “المكتب الخلفي” في كييف.

      وفي اليوم ذاته، دعا الرئيس زيلينسكي وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل غالوشنكو إلى تقديم استقالتيهما على خلفية التحقيقات، وقد تقدمت غرينتشوك بالفعل بطلب استقالتها.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لأوكرانيا

      الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة بقيمة 105 ملايين دولار لأوكرانيا

      الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بصواريخ “أتاكمس” على فورونيج وتدمير منصات الإطلاق في خاركوف

      الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بصواريخ “أتاكمس” على فورونيج وتدمير منصات الإطلاق في خاركوف

      زيلينسكي يعلن زيارته لتركيا لـ “تفعيل المفاوضات” غدا ويلتقي ويتكوف

      زيلينسكي يعلن زيارته لتركيا لـ “تفعيل المفاوضات” غدا ويلتقي ويتكوف