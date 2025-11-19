تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تزايد المخاوف من اتساع الفجوة بين العرض والطلب في السوق بعد تقريرٍ صناعي كشف ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، 0.43% إلى 64.61 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت “غرينتش”، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4% إلى 60.5 دولاراً، بعد مكاسب سجّلها الخامان في الجلسة السابقة.

وجاء التراجع بعد بيانات نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي، أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 4.45 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب زيادة مخزونات البنزين بمقدار 1.55 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير بـ577 ألف برميل.

ووفق تقرير لشركة الوساطة الصينية “هايتونغ فيوتشرز”، فإنّ الزيادة الواضحة في مخزونات النفط الخام والوقود “تشير إلى ضعف الطلب وتوقّعات سلبية لأسعار النفط”.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات المخزونات من الحكومة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء مع دراسة المستثمرين تأثير العقوبات الأميركية على صادرات النفط الروسية، ومع تزايد المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الخام والوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية المتكرّرة على المصافي ومحطات التصدير الروسية.

المصدر: وكالات