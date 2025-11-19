“نستله” متهمة بتعريض أطفال أفريقيا للخطر

كشف تحقيق أجرته منظمة سويسرية أن “نستله” ما تزال تضيف السكر إلى معظم حبوب الأطفال “سيريلاك” المباعة في إفريقيا، متهمين إياها بـ “تعريض صحة الأطفال الأفارقة للخطر من أجل الربح”.

وواجهت الشركة اتهامات بـ “ازدواجية المعايير”، خاصة في ظل ارتفاع معدلات بدانة الأطفال في القارة، ما دفع إلى دعوات لإزالة جميع السكريات المضافة من منتجات أغذية الرضع.

ووصفت “نستله” التحقيق الذي أجرته منظمة “بابليك آي” (Public Eye) السويسرية بأنه “مضلل”، مؤكدة عبر متحدث لها أن جعل الحبوب مستساغة للرضع أمر حيوي لمكافحة سوء التغذية، وأن وصفاتها تلتزم باللوائح الوطنية في البلدان المعنية.

وتعاون باحثو “بابليك آي” التي تطلق على نفسها اسم منظمة العدالة العالمية، مع نشطاء في أكثر من 20 دولة إفريقية لشراء 94 عينة من منتجات “سيريلاك” (Cerelac) التي تسوق للرضع من عمر ستة أشهر فما فوق، وتم إرسالها إلى مختبر للتحليل.

وكشفت التحاليل المخبرية عن:

-وجود سكريات مضافة في أكثر من 90% من العينات.

-متوسط 6 غرامات (ما يعادل ملعقة صغيرة ونصف) لكل حصة.

-تراوحت الكميات بين 5 غرامات لكل حصة في مصر ومدغشقر وجنوب إفريقيا ومالاوي ونيجيريا، إلى 7.5 غرام في منتج يباع في كينيا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم إضافة السكريات إلى أغذية الأطفال دون سن الثالثة، تحسبا لتكوين تفضيلات طويلة المدى للأطعمة المحلاة.

كما كشف تحقيق سابق للمنظمة في أبريل 2024 عن إضافة “نستله” للسكر والعسل إلى منتجات الرضع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما لا تحتوي المنتجات المماثلة في الدول الغنية على سكر مضاف.

وردا على ذلك، قالت 12 منظمة إفريقية في رسالة للرئيس التنفيذي لنستله فيليب نافراتيل: “أنتم تعرفون كيف تفعلون الأمور بشكل مختلف، لكنكم قررتم عمدا إطعام الأطفال في إفريقيا بخيارات أقل صحة”.

وأضافوا: “بإضافة السكر إلى حبوب الرضع، فإن نستله تعرض صحة الأطفال الأفارقة للخطر من أجل الربح”. واتهموا الشركة بالمشاركة في “كارثة صحية عامة يمكن الوقاية منها”، قائلين إن “وباء الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي ينتشر عبر القارة”.

من جانبها، قالت بيجي ديبي، رئيسة الشؤون المؤسسية العالمية في قسم التغذية بشركة “نستله”: “هذه ادعاءات لا أساس لها وتلمح إلى إجراءات تتعارض مع جميع قيمنا. نحن نختلف مع تقرير بابليك آي. إنه مضلل. ليس لدينا معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة”.

وفي العام الماضي، قدمت “نستله” 14 نوعا من “سيريلاك” دون سكر مضاف في الهند، وقالت ديبي إن الشركة تسرع في طرح أنواع خالية من السكر المضاف في الدول الإفريقية.

وأكدت الشركة أن منتجاتها تلتزم بمعايير “دستور الغذاء” الدولية (Codex Alimentarius)، مشيرة إلى أن التحدي الرئيس في إفريقيا هو سوء التغذية وليس السمنة.

بدورها، أوضحت الدكتورة سارة كولومبو موتاز، رئيسة الشؤون الطبية والتنظيمية والعلمية العالمية في قسم التغذية بشركة “نستله” أن الشركة تضع “ضوابط” داخلية للحد من السكريات المضافة، وأن استساغة المنتج مهمة لضمان قبول الرضع للطعام ونموهم بشكل سليم.

المصدر: الغارديان