اقتحامات بالضفة: قوات العدو تحاصر بيت أمر شمال الخليل وتعتقل أكثر من 100 فلسطيني

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت أكثر من 100 فلسطيني من بلدة بيت أمر شمال الخليل، في أعقاب عملية “غوش عتصيون” التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو فرضت طوقا أمنيا شاملا ومنعت التجول، قبل أن تعتقل أكثر من 100 فلسطيني وتجمعهم في ملعب البلدة وتخضعهم لتحقيق ميداني.

كما داهمت قوة أخرى منزل الشهيد وليد صبارنة، أحد منفّذي العملية، وقامت بإغلاق مدخل المنزل باللحام ومنعت العائلة من دخوله.

ونفذت قوات العدو حملة اقتحامات واسعة في البلدة، شملت إغلاق المداخل ومنع الحركة، وقامت بمصادرة عدد من المركبات وتحويل عدة منازل إلى ثكنات عسكرية لاستخدامها أثناء عمليات التفتيش والتمركز.

وامتدت الاقتحامات إلى مناطق أخرى، إذ اقتحمت قوات العدو مخيم الفارعة جنوب طوباس، ونشرت فرقة مشاة داخل الأحياء قبل تنفيذ عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

كما شهدت مدينة الخليل مداهمات في حيّ أبو اكتيله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان من عائلتي كرامة والجنيدي وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عن بعضهم.

وفي السيلة الحارثية غرب جنين، استهدف مقاومون قوات العدو بعبوة ناسفة خلال اقتحام البلدة، فيما أطلقت القوات قنابل صوتية بكثافة أثناء توغلها في بيت أمر.

وتأتي هذه التطورات بعد عملية طعن ودهس عند مفترق “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثمانية آخرين، بينما أطلق جنود العدو النار على شابين فلسطينيين بزعم تنفيذهما العملية.

المصدر: وكالات