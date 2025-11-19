قرارات قضائية تُجبر قوات الحرس الوطني الأميركي على مغادرة شيكاغو وبورتلاند

بدأ مئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي بالانسحاب من شيكاغو وبورتلاند، الأحد، بعد أحكام قضائية منعت استمرار نشرهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقدم قوات الحرس منذ يونيو/حزيران إلى مدن ذات غالبية ديمقراطية، بينها لوس أنجلوس وواشنطن، بذريعة ارتفاع معدلات الجريمة، رغم اعتراض حكومات الولايات.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، شرع نحو 200 عنصر في المغادرة من المدينتين بعد استقدامهم من ولايات أخرى دون نشرهم فعليًا في الشوارع بسبب الطعون القضائية، فيما سيبقى 300 عنصر من حرس إيلينوي في شيكاغو، و100 من حرس أوريغون في بورتلاند.

وتأتي هذه التطورات بعدما اعتبر قاضٍ فدرالي نشر الحرس الوطني في بورتلاند “غير قانوني”، مجمّدًا القرار بشكل دائم، ومؤكدًا أن الدستور لا يجيز للحكومة الفدرالية هذا النوع من التدخل الداخلي.

نشر الحرس الوطني يُعد خطوة استثنائية، إذ يُستخدم عادة في الكوارث والطوارئ، لكن إدارة ترامب لجأت إليه في إطار حملتها ضد الهجرة غير النظامية التي وصفتها بأنها “غزو للمجرمين الآتين من الخارج”.

المصدر: وكالات