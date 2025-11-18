وفد تربوي يقدم واجب العزاء بمدير مدرسة المنصوري الرسمية الشهيد محمد شويخ

قام وفد من مديري مدارس الجنوب، برئاسة رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الأستاذ أحمد صالح بتقديم واجب العزاء بمدير مدرسة المنصوري الرسمية الشهيد محمد شويخ.

وخلال تقديم واجب العزاء، أجرى المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق اتصالاً هاتفيًا بأفراد العائلة، مقدّمًا تعازيه ومثنيًا على مسيرة الشهيد ودوره التربوي الرائد.

بدوره، أعرب رئيس المنطقة التربوية عن أسفه الشديد لاستشهاد مدير المدرسة، مستنكرًا الاعتداء على القطاع التربوي وعلى أركانه، ومشيدًا بمناقب الشهيد ودوره التربوي والإنساني.

كما قام الوفد بزيارة مدرسة المنصوري حيث التقى أفراد الهيئة التعليمية، وقد توجّه صالح بالتعزية قائلاً:”سيسقط منا كل يوم شهيد لأننا اخترنا الصمود على أرضنا والدفاع عنها.”

ودعا الهيئة التعليمية إلى متابعة نهج الشهيد لما فيه رفعة المدرسة وتعزيز رسالتها التربوية.

من جهته، أكد رئيس الرابطة أن بلدة المنصوري دخلت التاريخ مرتين: الأولى عبر حادثة “إسعاف المنصوري” التي هزّت الضمير العالمي، والثانية باستشهاد المدير الأستاذ محمد شويخ، الذي ترك بصمة مميزة في المسيرة التربوية.

المصدر: موقع المنار