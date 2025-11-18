رئيس الوزراء الروسي: دول منظمة شنغهاي تستحوذ على ثلث الاقتصاد العالمي

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن حصة دول منظمة شنغهاي للتعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت الثلث في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 35% بنهاية 2025.

وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس رؤساء حكومات دول المنظمة، الذي يعقد اليوم الثلاثاء في المركز الوطني “روسيا” بموسكو، في ختام رئاسة روسيا للمجلس خلال عامي 2024-2025.

وأشار ميشوستين إلى أن “إجمالي صادرات دول المنظمة العام الماضي بلغ حوالي خمس الإجمالي العالمي، فيما وصلت حصة دول شنغهاي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى الثلث، مع توقعات بارتفاعها إلى 35% بنهاية العام الجاري”.

وتعد منظمة شنغهاي للتعاون إطارا حكوميا دوليا يعتبر أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم من حيث المساحة الجغرافية والتعداد السكاني.

كما وتضم المنظمة كلا من روسيا، الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، الهند، باكستان، إيران.

وترتكز أهداف المنظمة على عدة أركان أساسية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والانفصالية والتطرف.

إلى جانب ذلك، تهتم المنظمة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها الأعضاء، وتسهيل التبادل الثقافي والعلمي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحظى المنظمة بأهمية استراتيجية بالغة، حيث تمثل دولها الأعضاء مجتمعة ما يقارب 40% من سكان العالم، بالإضافة إلى احتوائها على بعض من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا في العالم.

المصدر: موقع روسيا اليوم