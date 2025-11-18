الثلاثاء   
    دولي

    تركيا تعتمد الذكاء الاصطناعي لتشديد الرقابة الضريبية وإطلاق إصلاحات 2026

      تستعد تركيا لإصلاحات ضريبية واسعة مطلع العام المقبل بعد إعلان معدل إعادة التقييم لعام 2026 عند 25.49%، ما يعني ارتفاعًا في الضرائب والرسوم.

      وتؤكد الحكومة التركية أن الخطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المكلفين وخفض التضخم خلال عامين.

      وفي سياق مكافحة التهرب، أعلنت وزارة المالية أنها فحصت سجلات 50 ألف ممول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحصيل 6 مليارات ليرة واقتراح غرامات تصل إلى 220 مليار ليرة.

      وتقول أنقرة إن “التكنولوجيا ستعزز العدالة الضريبية وتوسع القاعدة الإيرادية دون ضغط إضافي على المستهلك”.

      المصدر: وكالات

