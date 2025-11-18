تصعيد عدواني “إسرائيلي” متواصل على لبنان… شهيد في غارة على بنت جبيل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني 2024، مستهدفة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة من الجنوب.

فقد تعرضت مدينة بنت جبيل لقصف بواسطة الطيران المسير استهدف سيارة، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفاد مراسل المنار عن محلقة إسرائيلية معادية استهدفت حفارة في بلدة بليدا بقنبلة أدت إلى اشتعالها بالكامل، في خرق جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية.

وأصدر اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بيانًا استنكر فيه بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى استشهاد الموظف المدني علي إبراهيم شعيتو أثناء توجهه إلى عمله، مؤكداً أن هذا الاعتداء استهدف جهوده في خدمة المجتمع المحلي.

وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات تعكس سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف المدنيين والمؤسسات الرسمية دون تمييز، داعيًا وزارة الداخلية والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها في حماية موظفي الدولة. وأكد الاتحاد دعمه الكامل لأهل الجنوب وموظفي الدولة في مواجهة هذا العدوان المتكرر.

المصدر: موقع المنار