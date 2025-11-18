الثلاثاء   
    كوريا الشمالية: خطوة كوريا الجنوبية ستطلق تأثير الدومينو النووي

      نددت كوريا الشمالية باتفاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، محذّرة من أنّ الخطوة قد تؤدي إلى “تأثير الدومينو النووي” وإشعال سباق تسلّح في المنطقة.

      وقالت بيونغ يانغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن “المشروع يمثل محاولة خطرة للمواجهة ويهدد بزعزعة الاستقرار الأمني في آسيا والمحيط الهادئ”، مؤكدة أنها “ستتخذ إجراءات مضادة أكثر واقعية”.

      ويأتي الموقف الكوري الشمالي بعد إعلان سول حصولها على دعم أميركي لتوسيع قدراتها في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد، ضمن اتفاق أمني وتجاري جديد يشمل المضي في برنامج الغواصات النووية.

      ويعد هذا التعليق الأول من نوعه منذ اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ لتجنّب الاشتباكات الحدودية، في خطوة لم تشهدها العلاقات بين الجانبين منذ سبع سنوات.

      المصدر: وكالات

