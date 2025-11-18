بديلة الأفيون.. طريقة طبيعية لتسكين الألم طويل الأمد

كشفت دراسة من جامعة ليدز عن طريقة جديدة لفهم كيفية تعامل الجسم مع الألم، قد تفتح الطريق لعلاج طويل الأمد دون الحاجة إلى المواد الأفيونية المسببة للإدمان.

ووجد البروفيسور نيكيتا غامبر، من كلية العلوم الطبية الحيوية في ليدز، وفريقه البحثي أن جسم الإنسان قادر على إنتاج نوعه الخاص من “حبوب النوم” الطبيعية الشبيهة بالبنزوديازيبينات، والتي تستطيع تقليل الإشارات الصادرة منأعصاب محددة ، مما يقلل من شدة الألم (وفقًا لـ Sciences Daily).

وأشار البروفيسور غامبر: “نحن نعرف جيدًا كيف يشعر الإنسان بالألم، لكن ما زلنا غير قادرين على فعل الكثير لمعالجته. فعلى الرغم من كل الاكتشافات و الكتب العلمية المذهلة، تبقى المواد الأفيونية هي أفضل حل متاح حاليًا لتخفيف الألم، حتى لو لم يكن مثاليًا .”

ولم يظهر حتى الآن أي دواء يفوق المواد الأفيونية بفاعليته. فعندما يعاني الشخص من الألم، غالبًا ما ينتهي به الأمر إما إلى تناول الإيبوبروفين، وهو مفيد للألم الخفيف لكنه لا ينجح أبدًا في علاج الألم الشديد أو ألم الأعصاب؛ أو إلى تناول المواد الأفيونية التي تُعد شديدة الفاعلية، لكنها أيضًا خطيرة.

تُظهر نتائج الدراسة أن الأعصاب قادرة على “تجاهل” إشارات الألم أو تقليل كمية الألم التي يشعر بها الدماغ ، مما يكشف عن طريقة جديدة محتملة للتحكم في الانزعاج عند مصدره.

قال الدكتور غانيسان بارانيدهاران، استشاري طب الألم في ليدز، إن النتائج قد تمنح الأمل للمرضى الذين يعانون من الألم المزمن يوميًا، مشيرًا إلى أن الألم المزمن يعد من أكبر التحديات التي تواجه الخدمات الصحية (وفقًا لموقع جامعة ليدز).

وأضاف: “في العيادات، نحاول إدارة الألم عبر ‘الإدارة الذاتية’، أي تعليم المرضى كيفية التعايش معه، أو من خلال تقديم الدعم عبر العلاج الطبيعي، الحقن، أو العمليات الجراحية. ومع ذلك، لا يزال بعض المرضى يعانون من ألم مستمر يحتاج إلى أدوية، بينما قد يؤدي الاستخدام الطويل لمسكنات الألم العصبية والأفيونية إلى آثار جانبية خطيرة مثل الدوار وضعف الذاكرة، وغيرها.”

المصدر: dw.com