سلام: لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الجلسة الختامية لمؤتمر “بيروت 1” أنه “من دون الأمن والاستقرار سنفوّت فرصة النهوض أمام لبنان ولن تأتي الاستثمارات”، واعتبر أن “هذا الأمن لن يتحقق إلا ببسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية”.

وأشار سلام إلى أن “لبنان عاد إلى العالم العربي، والعالم العربي بدأ يعود إلى لبنان، ونأمل برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية”، وأضاف “غداً سيتم تدشين السكانرز في مرفأ بيروت، وأنا واثق بأن العرب سيعودون إلى لبنان”. وتابع: “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة، وبدأنا بمسيرة الإصلاح ولا يزال أمامنا شوط كبير، ولا بد من استكمال الإصلاحات”.

وشدد سلام على أنه “لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، وأضاف أن “الأهم أن الاتفاق مهم بما سيوفّره من أموال، وأبعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات. والإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي ما نحن بحاجة إليه، وأمامنا إنجاز قانون الانتظام المالي ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية”.

وقال سلام “وضعنا البلد على السكة الجديدة، وللمرة الأولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعلينا استكمال هذه المسيرة”، وأكد “العمل على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام