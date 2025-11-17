أسامة حمدان: سلاح المقاومة لم يكن مطروحاً على جدول “مفاوضات شرم الشيخ”

رفض القيادي في حركة حماس أسامة حمدان “مشروع القرار الأميركي المتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب”، مؤكداً أنه “يتقاطع مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأوضح حمدان في حديث له مساء الاثنين أن “المشروع لا يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، بل يسعى إلى إيجاد قوة بديلة للاحتلال في القطاع”، وأكد أنه “يسقط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ويعزز قناعة الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل لزوال الاحتلال”.

وأضاف حمدان أنه “لا يمكن القبول بأن تُفرض علينا معادلة إما أن نُقتل أو نستسلم”، وأشار إلى أن “المشروع الأميركي يتعارض مع المواثيق والقرارات الدولية ويتجاهل حقيقة أن الاحتلال هو أصل المشكلة”، واعتبر أن “إقراره سيكون سابقة تُظهر تغلّب لغة القوة على الشرعية الدولية”.

وأكد حمدان أن “النموذج العربي الإسلامي الذي قدّمته مصر هو الأمثل لإدارة قطاع غزة”، مشدداً على أن “سلاح المقاومة لم يكن مطروحاً على جدول مفاوضات شرم الشيخ”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام