الرئيس برّي يواكب التطوّرات الداخلية والخارجية في سلسلة لقاءات دبلوماسية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان. وحضر اللقاء أيضًا القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة.

كما عرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي مع الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السياسية الداخلية، وذلك في لقاء في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة.

من جانب آخر، سلّم سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف الرئيس برّي رسالتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين، ومن رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيّدة فالنتينا ماتفيينكو.

هذا وعرض بري مع السفير الروسي تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

