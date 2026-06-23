الرئيس بري تلقى اتصالا من ماكرون: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وصولا إلى الحدود

تلقى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية بعد إنجاز مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

الرئيس ماكرون أكد خلال الاتصال على مكانة لبنان وإيلاء الاهتمام باستقراره وسيادته ، وإستعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان، من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، سواء عبر مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار .

الرئيس بري شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهم الدائم والداعم للبنان ، مشدداً على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية ، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار .

وأكد الرئيس بري على أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار ( الميكانيزم ) والتحقق من أية خروقات أو تهديدات، إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا.

المصدر: بيان