    عربي وإقليمي

    مئات الصهاينة يواصلون استباحة المسجد الأقصى المبارك

      اقتحم مئات المغتصبين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات العدو الصهيوني.

      وذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المغتصبين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة العدو، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات العدو.

      من جانبها، أفادت محافظة القدس أن 143 مغتصبا اقتحموا المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية، إلى جانب 780 سائحا دخلوا إلى المسجد الأقصى.

      وتفرض قوات العدو قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين لـ “الأقصى”، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

      هذا ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

      ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” اقتحام 18,963 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي، في تصاعد كبير بأعداد المقتحمين.

      المصدر: مواقع إخبارية

      مواضيع ذات صلة

      المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: المعركة مع الكيان الصهيوني من أقصر المعارك لكنها الأهم

      الجهاد الإسلامي: لن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يدار أمريكيًا

      تعاون إيران والصين العلمي يربك تل أبيب وواشنطن وفق محللين كيان العدو

