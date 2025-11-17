الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    انسحاب الحرس الوطني الأميركي من شيكاغو وبورتلاند بعد قرارات قضائية

      بدأ مئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي في الانسحاب من مدينتي شيكاغو وبورتلاند يوم الأحد، وذلك عقب قرارات قضائية اعتبرت نشرهم في هاتين المدينتين مخالفًا للقانون. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الطعون القضائية التي تحدت نشر الحرس الوطني، والذي كان قد أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي.

      وكان ترامب قد قرر نشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية ذات غالبية ديمقراطية، مثل شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس وواشنطن، بزعم تفاقم الجريمة في هذه المدن، رغم معارضة السلطات المحلية لهذا القرار.

      وبحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن نحو 200 عنصر من الحرس الوطني بدأوا الانسحاب من شيكاغو وبورتلاند بعد أن تم استقدامهم من خارج الولايات، لكن لم يتم نشرهم في الشوارع بسبب الطعون القضائية. وفي المقابل، سيبقى نحو 300 عنصر من حرس ولاية إلينوي في شيكاغو و100 عنصر من حرس ولاية أوريغون في بورتلاند.

      وكانت القيادة الأميركية الشمالية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في أميركا الشمالية، قد أعلنت يوم الجمعة عن “تعديل أو تغيير حجم انتشار الحرس الوطني” في هذه المدن، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

      المصدر: مواقع اخبارية

      مواضيع ذات صلة

      تقرير: مسؤولون أوروبيون يشككون في قدرة ويتكوف على نقل المعلومات بشأن أوكرانيا

      تقرير: مسؤولون أوروبيون يشككون في قدرة ويتكوف على نقل المعلومات بشأن أوكرانيا

      بن سلمان إلى واشنطن طلبًا لضمانات أمنیة وسط ضغوطٍ للتطبیع

      بن سلمان إلى واشنطن طلبًا لضمانات أمنیة وسط ضغوطٍ للتطبیع

      اسعار الذهب الى اين مجددا ؟

      اسعار الذهب الى اين مجددا ؟