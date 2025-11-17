الخروب.. البديل الطبيعي للشوكولاتة

هل تبحث عن حلاوة صحيّة وطبيعية في الوقت ذاته؟ قد يكون نبات الخرّوب، خيارك الأمثل.

يُعرف الخرّوب علميًا باسم “Ceratonia siliqua”، وينتمي إلى عائلة البقوليات.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مكتبة الطب الوطنية” في أمريكا أنه يُعدّ واحدًا من أقدم النباتات وأكثرها فائدة على وجه الأرض.

يُستخرج الخرّوب من شجرة تنمو على طول البحر الأبيض المتوسط، بحسب الموقع الإلكتروني “Life & Health Network” في أمريكا.

تتميز ثمار الخروب بأنها طويلة ورفيعة، وذات قشرة صلبة بنيّة اللون ولبّ حلو صالح للأكل، يُستخدم بعد التجفيف والتحميص كبديل طبيعي وصحي للشوكولاتة.

ما أبرز فوائده؟

يُعدّ النبات منخفض الدهون، وغني بالألياف والكالسيوم، وخالٍ من الكافيين. ويُساعد بشكل أساسي بـ:

-خفض الكوليسترول بفضل الألياف الغنية بـ”الفينولات”

-حماية خلايا الجسم من التلف بفضل مُضادّات الأكسدة

-دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل الإسهال

كما يُعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، بحسب الموقع الإلكتروني “Life & Health Network” في أمريكا، أبرزها:

-الكالسيوم: يساعد في بناء العظام، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية.

-البوتاسيوم: يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم.

-المنغنيز: يساعد في تكوين أنسجة العظام وتخثّر الدم وإصلاح الجروح.

-الحديد: يُسهم في تعزيز الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ودعم نقل الأكسجين بكفاءة إلى مختلف أعضاء الجسم.



وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مكتبة الطب الوطنية” في أمريكا، يُستخدم صمغ الخرّوب في الصناعات الدوائية على شكل مراهم، وأقراص، ومعاجين أسنان.

كما أظهرت الدراسات أن النبات يمتلك خصائص مُضادّة للبكتيريا، والفطريات، والميكروبات. ويدعم أيضًا الصحة العامة والمناعة بفضل محتواه الغني بالمركبات النباتية النشطة.

الشراء والتخزين والاستهلاك

-الشراء: يمكن العثور على الخرّوب في معظم متاجر الأغذية الصحيّة.

-التخزين: يُخزّن الخروب في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن أشعة الشمس. ويمكن حفظه في البرّاد أو الثلاجة لتمديد فترة صلاحيته.

-الاستهلاك: يمكن استبدال مسحوق الكاكاو بمسحوق الخرّوب في الوصفات، أو استخدام رقائق الخرّوب كبديل لرقائق الشوكولاتة في المخبوزات.

