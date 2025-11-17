تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وترقب بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4062.96 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4064.50 دولار للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة مكاسبه للجلسة الثانية أمام منافسيه، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد “تراجع توقعات خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل تلقي بظلالها على أسعار الذهب”.

وأضاف “رغم انتهاء الإغلاق، لا يوجد ضمان بأن الأسواق أو في الواقع الاحتياطي الاتحادي سيكون لديه رؤية كاملة حول كيفية أداء الاقتصاد… كما أن تعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي التي تميل للتشديد النقدي لا تصب في صالح الذهب”.

وينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 46 بالمئة خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض من 50 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 50.81 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1548.37 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1394 دولار.

المصدر: رويترز