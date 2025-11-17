النائب حسين جشي: مواجهة مشروع السلام الأمريكي و”الإسرائيلي” الزائف واجب وطني

أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة الحلوسية الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، ورئيس بلدية الحلوسية سلمان حرب، وعوائل الشهداء، وعلماء دين وفعاليات وشخصيات، إلى جانب حشود من البلدة والقرى المجاورة.

واستهل الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يلقي النائب جشي كلمة أكد فيها استمرار الضغوط الأمريكية على لبنان ضمن سياسة العصا والجزرة، مشيراً إلى أن واشنطن تحاول فرض السلام بالقوة على لبنان عبر نزع سلاح المقاومة وإرغام الجيش اللبناني على القيام بدور نزع السلاح، ما يعني الخضوع والاستسلام للعدو الإسرائيلي.

وقال جشي: “السلام الحقيقي يُصنع بإرادة الطرفين وفق مصالحهما، أما فرض السلام بالقوة فهو استسلام وخضوع لمنطق الأقوى. ما يريده الأمريكي المخادع هو إضعاف لبنان وإخضاعه، لكن مقاومتنا تمثل الضمانة الوحيدة لردع العدو وحماية أرضنا ومياهنا وثرواتنا”.

وأشار إلى أن تجارب مصر والأردن مع اتفاقيات السلام مع إسرائيل أثبتت فشل مسارات الخضوع، حيث عاشت شعوبها ضائقة اقتصادية وخسرت دورها الإقليمي. وأضاف: “العدو الإسرائيلي غاصب وعدواني ولن يقيم وزناً لأي اعتبارات دولية أو أخلاقية، لذلك لا إمكانية للتعايش السلمي معه”.

وختم النائب جشي: “سنواجه مشروع السلام الأمريكي والإسرائيلي الزائف والمخادع، وعلينا التمسك بوحدتنا وبعناصر قوتنا لمواجهة العدو وردعه، كما حددها الإمام السيد موسى الصدر: العدو المجرم والمتوحش لا يُؤتمن جانبه”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله