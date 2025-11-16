الاكوادور | تصويت على السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية لمكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات

أجرت الإكوادور اليوم الأحد استفتاءً حول ما إذا كانت ستسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تصاعد الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

واقترحت حكومة الرئيس دانيل نوبوا إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور، وقد أُجريت بالفعل محادثات مع الولايات المتحدة والبرازيل.

كما طُلب من الناخبين اليوم الأحد التصويت على ما إذا كان ينبغي للإكوادور إنشاء جمعية تأسيسية، وهي هيئة تشريعية تتولى مسؤولية إعادة صياغة دستور البلاد.

وإذا وافق غالبية الناخبين على الاقتراح، سيتم إجراء انتخابات لاختيار مندوبي الجمعية التأسيسية في العام المقبل.

وقد حث نوبوا على أن الدستور الجديد يجب أن يقر فرض عقوبات أشد على المجرمين، واتخاذ تدابير أقوى للسيطرة على حدود الإكوادور.

المصدر: يونيوز