الإكوادور.. مقتل 31 سجيناً في أعمال شغب داخل أحد السجون

أعلنت سلطات الإكوادور العثور على جثث 27 نزيلاً قضوا اختناقاً إثر أعمال شغب داخل أحد السجون، أسفرت أيضاً عن مقتل 4 آخرين وإصابة العشرات.

وقالت السلطات، في بيانٍ، إنها لا تزال تعمل لكشف ملابسات ما جرى في سجن ماتشالا بمقاطعة إل أورو جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنّ فرق الطب الشرعي باشرت عملها في الموقع.

ويُعدّ هذا الحادث الدامي الأحدث في سلسلة اضطرابات تشهدها سجون الإكوادور، التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى مراكز عمليات لعصابات تهريب المخدرات المتنافسة، وأسفرت المواجهات داخلها عن مقتل أكثر من 500 سجين خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت سلطات السجون أن أعمال العنف اندلعت فجر الأحد، حيث سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات من داخل السجن، قبل أن تتدخل وحدات النخبة في الشرطة وتستعيد السيطرة على المكان.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُعتقد أن الشغب مرتبط بخطط نقل عدد من السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة بنته الحكومة في مقاطعة أخرى، ومن المقرر افتتاحه هذا الشهر.

وكان سجن ماتشالا قد شهد نهاية أيلول/سبتمبر الماضي مواجهة مسلّحة أسفرت عن مقتل 13 نزيلاً وأحد مسؤولي السجن، في مؤشر على استمرار حالة الانفلات الأمني داخل المؤسسات العقابية في البلاد.

