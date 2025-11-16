أبو العينين: لقاءات الرئيسين عباس وعون هدفت إلى حماية كرامة اللاجئين وتعزيز حقوقهم الإنسانية

أحيت حركة “فتح” الذكرى الـ21 لرحيل الرئيس ياسر عرفات تحت شعار “على النهج ماضون”، خلال مهرجان جماهيري أقيم على مسرح كنعان في مخيم نهر البارد، بحضور أمين سر حركة “فتح” في لبنان رياض أبو العينين، وأعضاء قيادة الحركة في لبنان ومنطقة الشمال، البروفيسور أسعد سحمراني ممثلا “المؤتمر الشعبي اللبناني”، وفاعليات سياسية واجتماعية.

السحمراني

واعتبر السحمراني في كلمته أنّ “الشهيد أبو عمار شكّل نموذجًا في التضحية والوحدة الوطنية”، داعيًا إلى “رفض الانقسام وتعزيز الصف الفلسطيني”، ومشددًا على أ”التمسك بحق العودة ورفض كل أشكال التطبيع”.

ابو العينين

وبدوره، اعتبر أمين سر حركة “فتح” في لبنان د. رياض أبو العينين أنّ “إحياء الذكرى هو تجديد للعهد مع نهج القرار الوطني المستقل الذي أسسه أبو عمار، مؤكدًا أن “العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يستهدف صمود الشعب الفلسطيني وقضيته، وأن الوحدة الوطنية هي الطريق الأساس لمواجهة التحديات”.

وشدد على “تمسّك فتح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني”، مجددًا “التحية للرئيس محمود عباس وثباته في مواجهة الضغوط”.

وختم مؤكدا أن “اللقاءات بين الرئيسين محمود عباس والعماد جوزاف عون هدفت إلى حماية كرامة اللاجئين وتعزيز حقوقهم الإنسانية دون المساس بحق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام