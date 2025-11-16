الأحد   
    روابط التعليم الرسمي: ضرورة عقد جلسة لجنة التربية النيابية بحضور وزيري المالية والتربية لمناقشة المطالب

      واصلت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) جولتها على الكتل النيابية والسادة النواب بهدف متابعة ومناقشة القضايا المطلبية للاساتذة والمعلمين لا سيما موضوع تحسين وتصحيح الرواتب.

      في إطار هذه الجولات، زار وفد موسّع يمثل روابط التعليم الثلاث رئيس لجنة التربية النيابية، سعادة النائب حسن مراد، في دارته في البقاع، تطرّق النقاش إلى الأمور المطلبية الأساسية التي تخص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، وجرى تسليمه مذكرة مطلبية موحدة باسم الروابط التي طالبت بعقد جلسة للجنة التربية النيابية بحضور الروابط ودعوة كل من وزيري المالية والتربية لمناقشة المطالب وأحقيتها.

      من جهته أكد النائب مراد على أحقية المطالب ووعد بمتابعة هذه المطالب الحيوية مع الجهات المعنية في سبيل تحقيقها والوصول إلى حلول تضمن حقوق المعلمين واستدامة القطاع التعليمي الرسمي.

      وكانت الروابط قد أكدت على استمرار حراكها حتى تحقيق الحقوق والمطالب المحقة لأسرة التعليم، وأن الجولات التي تقوم بها تهدف إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة الرسمية من خلال إقرار حقوق المعلمين والأساتذة.

      المصدر: موقع المنار

