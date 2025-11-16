علي حسن خليل يدعو من طهران إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مؤتمر “القانون الدولي تحت العدوان”، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والقانونية من دول مختلفة.

وخلال المؤتمر، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، إلى ممارسة ضغط إقليمي ودولي لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية التي تنتهك أحكام القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية المعنية لمحاسبة العدو على جرائمه المستمرة بحق لبنان وفلسطين.

وعلى هامش المؤتمر، أجرى خليل سلسلة لقاءات بحث خلالها في التطورات الإقليمية والداخلية، ولا سيما الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الجنوب اللبناني وانتهاكات اتفاق وقف النار.

وكان النائب خليل قد التقى أمس أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، حيث جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وبحث في تحركات الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان وسبل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

المصدر: موقع المنار