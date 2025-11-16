الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    علي حسن خليل يدعو من طهران إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

      انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مؤتمر “القانون الدولي تحت العدوان”، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والقانونية من دول مختلفة.

      وخلال المؤتمر، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، إلى ممارسة ضغط إقليمي ودولي لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية التي تنتهك أحكام القانون الدولي، مشدداً على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية المعنية لمحاسبة العدو على جرائمه المستمرة بحق لبنان وفلسطين.

      وعلى هامش المؤتمر، أجرى خليل سلسلة لقاءات بحث خلالها في التطورات الإقليمية والداخلية، ولا سيما الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الجنوب اللبناني وانتهاكات اتفاق وقف النار.

      وكان النائب خليل قد التقى أمس أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، حيث جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وبحث في تحركات الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان وسبل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      كشافة الرسالة الإسلامية تكرم فرق الدفاع المدني في النبطية

      كشافة الرسالة الإسلامية تكرم فرق الدفاع المدني في النبطية

      اعتداءان إسرائيليان في جنوب لبنان يستهدفان مدنيين ودورية لليونيفيل

      اعتداءان إسرائيليان في جنوب لبنان يستهدفان مدنيين ودورية لليونيفيل

      اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

      اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان