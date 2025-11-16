اعتداءان إسرائيليان في جنوب لبنان يستهدفان مدنيين ودورية لليونيفيل

ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية صباح اليوم قنبلة صوتية باتجاه مجموعة من أهالي بلدة الضهيرة، أثناء زيارتهم للبلدة الحدودية، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

وفي حادث منفصل، استهدفت قوة مدفعية إسرائيلية قوة مشاة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) عند الساعة السادسة والنصف صباحاً في منطقة سرده، جنوب مدينة الخيام.

وأوضح مراسلنا أن الاعتداء جاء انطلاقاً من الموقع العسكري الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص.

وأعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانها باتجاه عناصر من قواتها قرب موقع تابع للأمم المتحدة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت اليونيفيل في بيان أن طلقات رشاشة ثقيلة سقطت على بُعد نحو خمسة أمتار من مجموعة من جنودها الذين كانوا يسيرون سيرًا على الأقدام في المنطقة، ما اضطرهم للاحتماء فورًا حفاظًا على سلامتهم.

ويُعد هذا الاعتداء خرقاً جديداً للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينظم عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، ويُلزم الجانب الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار