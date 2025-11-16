اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم نيرانها باتجاه عناصر من قواتها قرب موقع تابع للأمم المتحدة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت اليونيفيل في بيان أن طلقات رشاشة ثقيلة سقطت على بُعد نحو خمسة أمتار من مجموعة من جنودها الذين كانوا يسيرون سيرًا على الأقدام في المنطقة، ما اضطرهم للاحتماء فورًا حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت أنه عبر قنوات الاتصال التنسيقية بين الجانبين، طلب جنود حفظ السلام من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وتمكنوا من مغادرة الموقع بسلام بعد نحو ثلاثين دقيقة، إثر تراجع دبابة الميركافا إلى داخل الموقع الإسرائيلي.

وأكدت الأمم المتحدة أن الحادث يشكّل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية الجيش الإسرائيلي إلى وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو تقع بالقرب منها، مشددة على أن مهام البعثة تتركز على دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني.

المصدر: اليونيفيل