القومي السوري يجدد التزامه بالمقاومة ووحدة الصف

أكّد الحزب السوري القومي الاجتماعي التزامه الثابت بخيار المقاومة ووحدة الصف الداخلي، خلال العشاء السنوي الذي نظمه في منطقة الكورة لمناسبة ذكرى تأسيسه، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى جورج ديب، وعضو الهيئة التأسيسية في الأحزاب الوطنية والإسلامية في الشمال جاك رستم، وعدد من قادة الحزب ونوابه وفعاليات بلدية واجتماعية، وحشد من أبناء المنطقة.

الاحتفال الذي اتخذ طابعاً سياسياً واضحاً، حمل رسائل مباشرة تتعلق بوحدة الحزب ودور المقاومة في حماية لبنان. وبعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى رئيس المجلس الأعلى جورج ديب كلمة شدّد فيها على أهمية رصّ الصفوف داخل الحزب، مؤكداً أن قوة القومي السوري تنبع من وحدته الجامعة التي لا تستثني أحداً من قياداته، ومعرباً عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة لتعزيز التواصل وترسيخ روح المحبة بين الرفقاء، التزاماً بوصية القادة المؤسسين.

واعتبر ديب أن بعض القوى السياسية في لبنان تسير عكس التيار في مرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي، محذّراً من مخاطر الارتهان للخارج والانقسامات الداخلية التي لا تخدم سوى مشاريع تفتيت البلد. ودعا أبناء الوطن إلى التحرر من قيود الطائفية والانغلاق، مطالباً الدولة بمحاسبة كل من يسعى إلى تقسيم لبنان أو يروّج لخطاب الشرذمة عبر وسائل إعلام مأجورة تخدم مصالح دول لا تريد الخير للبنان.

وشدّد ديب على أن قوة لبنان تستمد من إرادة أبنائه لا من الرهان على الخارج، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سلاح المقاومة بوصفه الضمانة الأساسية لحماية البلد، في ظل دولة تُمنع من تسليح جيشها وتُحاصر قدرته الدفاعية.

ورأى ديب أن من حق الشعوب التمسك بالمقاومة في مواجهة المشاريع التي تحاول تصنيفها إرهاباً، مشيراً إلى أن الإرهاب الحقيقي هو العدو الذي احتل الأرض واعتدى على القرى واغتال الشباب ولا يزال يواصل انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية. وأكد أن الحزب سيبقى ملتزماً وصية قادته في حماية سلاح المقاومة باعتباره قوة تحمي الأرض والشعب، مذكّراً بأن التجربة أثبتت عام 1982، عندما اجتاح العدو لبنان وحاول فرض اتفاق 17 أيار، أن المقاومة وحدها أسقطت المشروع وقدّمت الشهداء دفاعاً عن الوطن.

وختم ديب بالتأكيد على أن الحزب السوري القومي الاجتماعي سيبقى منحازاً لخيار المقاومة، ولن يرضخ لأي ضغوط أو تهديدات، مشدداً على أن حماية لبنان تتطلب ثباتاً وإرادة وصلابة في مواجهة المخاطر.

المصدر: موقع المنار