قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً

توغلت دورية عسكرية للعدو الاسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات دفع رباعي داخل قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

وبحسب “المرصد السوري”، قامت الدورية بعد دخولها القرية بنصب حاجز مؤقت لتفتيش وتدقيق هويات المارة، والتوقف لوقت قصير قبل أن تتابع تحركها داخل المنطقة.

ويوم أمس، شهدت منطقة حوض اليرموك تحرّكاً جديداً للقوات الإسرائيلية، تمثّل بتقدّم آليتين عسكريتين باتجاه مشارف بلدة كويا دون الدخول إليها.

ورافق التوغل إطلاق نار عشوائي خلال تحركهما، وذلك قبيل وصول الآليتين إلى ثكنة الجزيرة التي تتخذها القوات الإسرائيلية مقراً لها منذ سقوط النظام السابق.

المصدر: مواقع إخبارية