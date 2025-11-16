الأحد   
    دولي

    ترامب يتحرك لإلغاء العقوبات المفروضة على تركيا

      أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر باتخاذ إجراءات لبدء رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بموجب قانون كاتسا) بعد شرائها منظومة «إس-400» الروسية، على حد قوله.

      وقال فيدان، في مقابلة مع قناة «خبر تورك» التلفزيونية: «أبلغ ترامب أردوغان، في الاجتماع، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون كاتسا بين الدول وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن».

      وأضاف أن «إدارة ترامب تختلف اختلافاً جوهرياً عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريباً.

      وكانت تركيا قد أبرمت في عام 2017، صفقة مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي «إس-400»، واستلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف وخريف 2019.

      المصدر: مواقع إخبارية

