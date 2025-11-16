كاتس: لا دولة فلسطينية ولا انسحاب من جبل الشيخ

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد أن موقف بلاده واضح تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وذلك قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بشأن الطريق إلى دولة فلسطينية. وأوضح كاتس أن إسرائيل ستواصل سياسة رفض قيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن مشروع القرار الأمريكي لن يغير موقف بلاده.

وفي ما يخص قطاع غزة، قال كاتس إن إسرائيل ستعمل على “نزع سلاح غزة حتى النفق الأخير”، مؤكداً أن حماس ستُجبر على تسليم أسلحتها بالكامل، في إطار ما وصفه بالجهود لضمان الأمن الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دعوة الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين، بينهم مصر وقطر والسعودية، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في اعتماد مشروع القرار الأمريكي، الذي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ويعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، بحسب البيان المشترك للدول الداعمة.

كما أشار كاتس إلى أن إسرائيل مستمرة في ترتيبات أمنية مع سوريا، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في “قمة جبل الشيخ” والمنطقة الأمنية المحيطة بها، في خطوة تؤكد تمسك تل أبيب بالسيطرة على المواقع الاستراتيجية ضمن ما تعتبره حدود أمنها الحيوية.

المصدر: وكالات