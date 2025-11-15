توقيع اتفاق في الدوحة بين “الكونغو وحركة إم23”

وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة “إم23” المدعومة من رواندا، في الدوحة السبت، إطار عمل جديداً للسلام بهدف إنهاء القتال المستمر في شرق البلاد، بحسب ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

الاتفاق الذي حمل اسم “إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل”، وُقّع بحضور مسؤولين من الكونغو و”إم23” إضافة إلى ممثلين أميركيين وقطريين ويشمل ثمانية بروتوكولات تتناول “الأسباب الجذرية للصراع”، بينها إطلاق السجناء من الجانبين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشرق.

ورغم التوقيع، أوضح ممثل حركة “إم23” بنجامين مبونيمبا أن الوثيقة لا تتضمن بنوداً ملزمة ولن تغيّر “الوضع على الأرض” حالياً، فيما أكدت كينشاسا أن الهدف هو تهيئة الظروف لإحداث تغيير ملموس وسريع للشعب.

من جهته، اعتبر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إفريقيا، مسعد بولس، أن تنفيذ الاتفاق هو المحك الأساسي، مشيراً إلى وضع آليات تفصيلية لمعالجة تحديات التطبيق، ومعتبراً التوقيع “نقطة انطلاق” لعملية سلام أوسع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية