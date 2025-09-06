التفشي الـ 16.. إيبولا يضرب مجددا الكونغوالتفشي الـ 16.. إيبولا يضرب مجددا الكونغو

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفشي فيروس إيبولا مجددا، مع بلوغ عدد الوفيات 15 حالة حتى الآن.

وقال وزير الصحة الكونغولي الخميس (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2025) إن الفيروس تفشى مجددا في مقاطعة كاساي بوسط البلاد.

وكان آخر تفشٍ لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أودى بحياة ستة أشخاص قبل ثلاث سنوات.

وقال وزير الصحة صامويل روجر كامبا إن “تقريرا مؤقتا يشير إلى الاشتباه بإصابة 28 شخصا ووفاة 15 حالة، من بينهم 14 حالة في بولابي، وحالة واحدة في مويكا”.

ورصدت الحالة الأولى في 20 اغسطس/آب لدى امرأة حامل نقلت إلى أحد المستشفيات.

التفشي السادس عشر

وأضاف أن معدل الوفيات، الذي بلغ نحو 53 بالمئة يكشف مدى خطورة الوضع، قائلا: “هذه الأرقام مؤقتة. عمليات البحث لا تزال جارية، كما أن الحالات المشتبه بها وحالات الوفاة تشير إلى ظهور أعراض مثل الحمى والقيء والإسهال والنزيف”.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن هذا التفشي هو السادس عشر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط القارة الإفريقية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لدى الكونغو مخزونا من الأدوية والعلاجات، وكذلك لقاح إيرفيبو المضاد لإيبولا.

وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراءها للعمل إلى جانب فريق الاستجابة السريعة التابع للكونغو إلى مقاطعة كاساي، لتعزيز مراقبة المرض وتقديم العلاج ومنع العدوى والسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال محمد جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: “نعمل بعزم لوقف انتشار فيروس إيبولا بسرعة وحماية السكان”.

وكان وباء إيبولا تسبب بوفاة نحو 2300 شخص في الكونغو الديموقراطية بين 2018 و2020، فيما رصد إيبولا للمرة الأولى العام 1976 في زائير، التسمية السابقة للكونغو الديموقراطية.

ولا يزال الفيروس فتاكا رغم توفر اللقاحات والعلاجات الحديثة، وقد تسبب في وفاة 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضية.

المصدر: dw.com