باسيل: لا يمكن للإنسان أن يعيش بكرامته بوجود محتل يضع يده على قراره

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، النائب جبران باسيل: “عندما كانت جرود البقاع محتلة، كانت السيارات المفخخة تلاحقنا في كل لبنان، وعندما يكون الجنوب محتلاً، تلاحقنا المسيرات في كل لبنان وتطال شبابنا، وإذا كان اليوم الشباب الشيعي هو المستهدف، فغدًا الشباب السني والمسيحي وكل من لا يطيع الاحتلال”.

وأكد باسيل في حديث له من البقاع السبت أنه “لا يمكن أن يعيش الإنسان بحريته وكرامته إذا كان هناك من محتل يضع يده على قراره”، وقال إن “الجيش قادر على المواجهة”، ولفت إلى أنه “لا تنقصه الإرادة بل القرار والسلاح”، وتابع أنه “لا يجوز أن نغيّب عن الجيش القدرات ليتحمل أكثر”، منتقدًا تحميله “أعباء كبيرة من دون إعطائه الإمكانات”.

وأضاف باسيل “سمعنا رئيس الجمهورية يشكو في الإعلام من الذين يفسّدون عليه بالخارج، وهؤلاء يفسّدون على الجيش ويدعون الكونغرس أكثر من مرة لعدم تسليحه بذريعة أن السلاح سيذهب إلى الشيعة”، متهماً إياهم بأنهم “لا يدعون إلى تسليم سلاح حزب الله للجيش بل إلى تدميره وتفجيره، وكل ما يريدونه هو أن يبقى الجيش ضعيفًا”.

وقال باسيل إن “هؤلاء أنفسهم يفسّدون على رئيس جمهورية لبنان ليتسببوا بخراب البلد، ولأنهم يعملون لنشوب حرب أهلية في لبنان، وهم لا يعيشون إلا على الفتنة، لأنه باعتقادهم إذا لم يُبلع لبنان مساحته البالغة 10,452 كلم²، فيمكن أن يقسم”، واصفًا إياهم بأنهم “عملاء صغار وكتبة تقارير، وكل عملهم هو الكتابة للسفارات والتوسل على أبوابها للحصول على الأموال لاستخدامها في الانتخابات لهزيمة الشرفاء في البلد”.

المصدر: صحيفة الاخبار