ناصر الدين: مواجهة التحديات الصحية تتطلب تكاتفًا وتنسيقًا على كل المستويات

قال وزير الصحة في لبنان ركان ناصر الدين إن “مواجهة التحديات الصحية التي يمرّ بها لبنان تتطلب تكاتفًا وتنسيقًا على كل المستويات”، وتابع: “سنبقى في وزارة الصحة ملتزمين بتوفير أفضل سبل الرعاية والتعاون وتطوير البرامج الوطنية للكشف المبكر”، وأضاف: “كما هو معروف بدأنا بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك سرطان عنق الرحم وتأمين اللقاح المطلوب، وإن شاء الله هناك حملة، ونحن نكمل عملنا بجهد في الوزارة”.

كلام ناصر الدين جاء السبت خلال افتتاحه ووزير العمل محمد حيدر المؤتمر الذي نظمه مركز الرعاية الدائمة بمناسبة اليوم العالمي للسكري في مقره في بعبدا.

وأشار ناصر الدين إلى أن “السكري لم يعد مجرد مرض مزمن يُعالج بأدوية فقط، بل أصبح قضية صحة عامة تتطلب جهدًا وطنيًا وتدخلًا منهجيًا على مستوى السياسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية”، وأضاف أن “نسب مرضى السكري للأسف مرتفعة في واقعنا اللبناني وتبلغ حوالي 12 بالمئة، أي إن واحدًا من كل ثمانية لبنانيين لديه مرض السكري”، وتابع: “هذا يحتم علينا كوزارة وكمجتمع وكما المبادرات الموجودة من المراكز المعتمدة أن ندق ناقوس الخطر، على التوعية، على التشخيص المبكر، وعلى تأمين العلاج”.

وقال ناصر الدين “وصلنا إلى أن نضيف إلى سلة الأدوية المعتمدة من الوزارة لمرضى السكري، وقد تمكّنا من إطلاق مناقصة ليعود البلد ويستعيد دوره، وأخذنا مناقصة لتأمين الأدوية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وأضفنا أكثر من خمسين بالمئة من الأدوية من ناحية النوعية لمرضى السكري في لبنان”، وتابع: “كما أمّنا الأنسولين على نفقة الوزارة، وقد ساعدنا العديد من الأشخاص مشكورين في هذا الموضوع”، واعتبر أن “هذا هو التزام وطني وأخلاقي أمام اللبنانيين، والتزام يعكس إرادة من وزارة الصحة”، وختم شاكرًا فريق العمل والموظفين العاملين في الوزارة “الذين يعملون ليلًا ونهارًا كي يتم تأمين الدواء للمواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام