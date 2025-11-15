السبت   
    لبنان

    وفاة لبناني بحادث سير في بلدة إيزال – قضاء الضنية

      قضى مواطن لبناني بحادث سير وقع السبت في بلدة إيزال – قضاء الضنية شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

      وقالت الوكالة “توفّي الشاب طلال. ص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جرّاء حادث سير تعرّض له أثناء قيادته دراجته النارية في بلدة إيزال – الضنية، بعد اصطدامها بسيارة من طراز رانج روفر”.

      وتابعت الوكالة “تمّ نقل الشاب وهو بحالة صحية حرجة بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة لتلقّي العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور بشكل سريع، ما أدّى إلى وفاته بعد وقت قصير نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

