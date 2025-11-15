مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 15\11\2025

اكبرُ من مواقف َحاسمة ٍوعلى قدر ِودقة ِالمرحلة ِالخطيرة التي يمر بها لبنان او يُمرر ُبها ، جاء َالكلام ُالصريح ُوالشامل ُلرئيس ِالمجلس النيابي نبيه بري أمام َوفد ِنقابة ِالمحررين. وتحريرا ًللموقف ِمن كل غموض وتوضيحا ًللصورة ِوضع َالرئيس بري الوحدة َثم الوحدة َمدماكا ًاساسياً لنجاة ِالبلد من التحدياتِ .. ولحزب ِالله الحق ُبان يعيد َبناء َنفسِه وترتيب َأوضاعه بعد العدوان ِوهذا امر ٌطبيعي ٌاكد َرئيس ُالمجلس الذي توقف َعند الغزوة التي تستهدفُه شخصيا ًمتصديا ًلها بالقول ِالمختصر : إن الشجرة َالمثمرةَ تتعرض ُدائماً للرشق ِبالحجارة. اما قانون ُالانتخاب فهو اصل ُالاستهداف ، وعليه، حسم َالرئيس بري ان الانتخابات ِفي موعدِها ولا تبديل َولا تمديد ولم يصلني شيء ٌمن الحكومة التي ترمي الكرة َفي ملعب المجلس، قال الرئيس بري.

وفي الملعبِ الدولي رمى رئيس ُالجمهورية العماد جوزاف عون ورقةَ الخروقات ِالاسرائيلية للخط الازرق التي وثقتها اليونيفل طالبا ًمن وزير الخارجية ِتكليفَ بعثة ِلبنان َبرفع شكوى عاجلة في هذا الخصوص الى مجلس الامن .. خطوة ٌمرحب ٌبها والامل ُفي ان تسري َعلى الاف ِالخروقات الاسرائيلية ِلاتفاق ِوقف ِاطلاق النار المرعي دوليا ً، والتي لم يتحرك وزيرُ الخارجية ِلممارسة ِابسط ِادوارِه الدبلوماسية ِفي تقديمِ الشكاوى الدولية ِضدَها..

اما من يعاون ُالعدوان َعلى وطنه واهلِه فان دورَه ليس مفصولاً عن الحصار ِالاقتصادي ِومنع ِإعادة ِالإعمار الذي يفرضُه ألاميركي ُوالإسرائيلي وتنصاع ُلهما ادارات ٌومصارف ُومؤسسات ٌومناصب..

من هذه الزاوية يؤكد ُحزب ُالل نظرتَه لخارطة ِالاشتباكات ِالسياسية ِالتي يسعرُها البعض ُفي الساحة ِالداخلية، والتي يزكّي فيها سياسيون واعلاميون ماجورون نار َالتحريض ِعلى مكون ٍاساسي ٍوكبير ٍاثبت َالتاريخُ القريب ُوالبعيد ُمستوى تجذرِه في ارض ووطنِه وتماسكَه امام َكل ِرياحٍ تعصف ُبالبلد ِداخليا ًوخارجيا.

وفي عواصف ِالطبيعة، حمل َالمنخفض ُالجوي ُبارقة َامل ٍوخير ٍعلى اللبنانيين الذين امحلت حقولُهم ونضبت آبارهم ، اما اهل ُغزة َالصابرون فحلت عليهم الامطار ُفي ظروف ٍقاسية ٍما زاد طين َالحصار ِوالعدوان ِبلة ، وفضح َكل َالوعود ِالعربية ِوالغربية ِبادخال ِالمساعدات الى القطاع وفق خطة ترامب التي يضعُها العدو ُامام َاختبارات ٍجديةٍ في مرحلتها الثانية التي لم تبدأ بعد.

بقلم علي حايك

تقديم غادة عساف النمر

المصدر: موقع المنار