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ترامب: قضينا على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث وايران ترد المواقع المستهدفة لا تحتوي على مواد إشعاعية خطرة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنّ القوات الأميركية شنت هجمات كبيرة على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية ، وأكد أن هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب.

وفي كلمة له في البيت الأبيض، قال ترامب إن القوات الأميركية شنت هجمات كبيرة على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وأكد أن هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب.

و قال ترامب، إنّ الضربات حققت نجاحا عسكريا رائعا، وتم القضاء كليا على المنشآت النووية الإيرانية الثلاثة، وجدد مطالبة إيران بصنع السلام الآن.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه “ما زال هناك الكثير من الأهداف، وإما أن يكون هناك سلام أو مأساة لإيران”، وقال إنه سيتم ضرب أهدافا أخرى بدقة إذا لم يتم تحقيق السلام. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الهجمات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنّ القوات الأميركية نفذت هجوما جويا ناجحا على 3 منشآت نووية في إيران، مشيرا إلى أن المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان، بعد ساعات من إقلاع عدة قاذفات “بي-2” تابعة لسلاح الجو الأميركي من قاعدة في الولايات المتحدة متجهة عبر المحيط الهادي.

وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن موقع فوردو النووي انتهى.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن جميع الطائرات الأميركية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني.

و اعتبر أنه لا يوجد جيش آخر في العالم غير الجيش الأميركي، يمكنه أن يفعل هذا، مشددا على أن “الآن هو وقت السلام وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع”.

وطالب ترامب إيران بالموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب، ووصف هذه اللحظة بأنها تاريخية للولايات المتحدة وإسرائيل والعالم. وقال ترامب إن على إيران التوقف فورا وإلا سيتم ضربهم مرة أخرى.

و أكّدت القناة الـ14 العبرية، أنّ التنسيق كان كاملاً بين “اسرائيل” و واشنطن، بشأن الضربة الأميركية على المواقع النووية في ايران، والتي جرت فجر اليوم الأحد، وشملت مواقع فوردو و نطنز وأصفهان النووية.

إيران: المواقع النووية المستهدفة بالعدوان الأميركي لا تحتوي على مواد إشعاعية خطرة

وعقب العدوان الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، أعلن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم مرتضى حيدري أن محيط منشأة فوردو النووية تعرّض، خلال الساعات الماضية، لهجوم جوي من قبل “أهداف معادية” تم التعرف عليها بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة.

وقال مرتضى حيدري لوكالة تسنيم إن “الهدوء التام يسود المدينة المقدسة قم والمحافظة بشكل عام”.

وأضاف: “وقبل ساعات، وبعد تفعيل الدفاع الجوي في قم ورصد أهداف معادية، تعرّض جزء من محيط موقع فوردو النووي لهجوم جوي من قبل الأعداء”.

وأعلنت إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية أنه لا يوجد أي خطر يهدد سكان مدينة قم والمناطق المحيطة بها.

من جانبه قال محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان إن “المواقع النووية تم إخلاؤها منذ فترة، ولم تتعرض المنشآت لأضرار لا يمكن إصلاحها في هذا الهجوم”.

بدوره صرّح أكبر صالحي، معاون الشؤون الأمنية لمحافظة أصفهان أن قبل نحو ساعة بدأ الدفاع الجوي في أصفهان وكاشان بالعمل للتصدي لأهداف معادية، مضيفًا: “في الوقت ذاته، سُمعت أصوات عدة انفجارات في نطنز وأصفهان، وشهدنا اعتداءات وقعت بالقرب من المراكز النووية في أصفهان ونطنز”.

المصدر: وكالات