الجبهة الديمقراطية بحثت مع خريس التطورات في فلسطين وأوضاع اللاجئين في لبنان

زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وأعضاء القيادة فؤاد الحسين، عبد كنعان، غازي الحسين وحسني عيد، وابو الرائد ديبان، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، في مكتبه في صور، في حضور مدير مكتبه حيدر جفال، حيث جرى خلال اللقاء عرضٌ لتطورات الأوضاع الفلسطينية، ولا سيّما في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لخطة وقف إطلاق النار، وعرقلة دخول المساعدات، بالتزامن مع تصاعد العدوان والاستيطان ومشاريع الضم والتهويد في الضفة الفلسطينية.

كما عرض الوفد للمشروع الإسرائيلي التوسعي الهادف لتصفية القضية والوجود الفلسطيني، وإعادة هندسة أوضاع المنطقة والإقليم بما يتماشى مع المصالح الاستعمارية الإسرائيلية – الأميركية على حساب دول وشعوب المنطقة وحقوقها وثرواتها. وتناول الوفد المساعي والضغوط الأميركية في مجلس الأمن، للانقلاب على خطة وقف إطلاق النار وبنودها، وتحويل ما يسمى بـمجلس السلام، إلى مرجعية دولية لإدارة غزة، وإعطاء صلاحيات تنفيذية لقوة الاستقرار الخاصة بخطة وقف إطلاق النار، انسجاماً مع المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وفصلها عن الضفة، وإنهاء المقاومة وتصفية الحقوق الوطنية، في إطار المخطط الاستراتيجي للاستعمار والانتداب على غزة بغطاء دولي يتحكم بمستقبل القطاع ويضرب المشروع الوطني ويجرد شعبنا من حقه بالسيادة على أرضه.

وأكد الوفد “وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب اللبناني وأبناء الجنوب الصامد البطل بوجه العدوان، واعتزازه بثباته وتضحياته الكبيرة في مواجهة العدوان ووقوفهم والمقاومة إلى جانب غزة والشعب الفلسطيني، بما يعكس ويجسد أرقى معاني الترابط ووحدة المصير التي تجمع الشعبين الشقيقين في معركة المواجهة والتصدي للمشروع الصهيوني وأهدافه الإجرامية العدوانية”.

وتناول اللقاء أوضاع المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث شدد الوفد على “حرص الشعب الفلسطيني على بناء أفضل العلاقات الأخوية اللبنانية – الفلسطينية وتنظيمها على أسس متينة وسليمة”.

ودعا الوفد إلى مقاربة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان ومعالجة مختلف القضايا عبر الحوار، وبما يضمن مصلحة الشعبين الشقيقين، وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعزيز صمودهم ودعم نضالهم من أجل حقّ العودة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام