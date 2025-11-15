80 مختاراً يشاركون في انتخابات رابطة المخاتير بطرابلس وانتخاب حسام التوم رئيساً

شهدت غرفة التجارة والصناعة في مدينة طرابلس استحقاقاً انتخابياً مهماً لرابطة المخاتير، حيث توافد 80 مختاراً من طرابلس والميناء والقلمون للمشاركة في عملية انتخابية اتسمت بتنوع المشاركين وغنى النقاشات، وسط تنافس بين لائحتين على رئاسة الرابطة ومقاعد المجلس التنفيذي في أجواء جمعت بين التنافسية وروح التعاون بين مختلف مكونات المجتمع الطرابلسي.

أشرف على هذه العملية وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة شادي السيد، الذي أكد على أهمية التفاهم والتنافس البناء لخدمة المدينة. وتقدم أربعة عشر مختاراً للتنافس على أحد عشر مقعداً إضافة إلى مركز الرئاسة، فيما شهدت الانتخابات للمرة الأولى مشاركة مخاتير من الطائفة الإسلامية العلوية والطوائف المسيحية إلى جانب زملائهم من مختلف المكونات، ما أضفى على العملية طابعاً جامعاً عكس تنوع المدينة وقدرتها على إنتاج نموذج انتخابي يعزز الشراكة ضمن العمل الاختياري.

وبرز في هذا الاستحقاق، رغم التنافس الواضح، التوافق على انتخاب حسام التوم رئيساً للرابطة، الذي اعتبر أن نجاحه يأتي لخدمة أبناء المدينة، وأن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لإعادة دور الرئاسة إلى مكانته الطبيعية كمرجعية أساسية لتنظيم شؤون المخاتير وخدمة أهالي طرابلس بعيداً عن الاصطفافات التقليدية.

كما شهدت الانتخابات ترشح ثلاثة مخاتير خارج التفاهمات السابقة، ما أضفى على العملية بعداً تنافسياً يعكس رغبة عدد من المخاتير في تبني مقاربات جديدة للعمل البلدي قائمة على الاستقلالية والتجديد والالتزام بخدمة المواطنين.

وفي ختام الاستحقاق، سجلت طرابلس تجربة انتخابية متميزة جمعت بين التنافس البناء والتوافق المسؤول، بما يؤشر إلى قدرة المخاتير على تعزيز حضورهم كمرجعيات أهلية فاعلة في المجتمع، وإعادة الاعتبار لموقع رئاسة الرابطة كعنصر محوري في العمل الاختياري.

المصدر: موقع المنار