المنخفض الجوي ينحسر عن لبنان غداً

تساقطت الثلوج للمرة الاولى هذا العام على مرتفعات لبنان في الشمال فوق 2200 متر وجبل الشيخ ليل امس، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وامطار غزيرة هطلت فوق مختلف المناطق في الداخل والساحل.

يخف تأثير المنخفض الجوي ابتداء من اليوم حيث تتساقط أمطار متفرقة يتخللها بعض الانفراجات مع رياح ناشطة وثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر وما فوق، ومن المتوقع أن ينحسر صباح يوم غد الأحد، مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي لتعود الى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء المقبل بسبب تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار يتخللها حدوث انفراجات، لتعود لتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق وعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر زما فوق، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16 درجة، في الداخل من 9 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س.