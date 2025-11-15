السبت   
    لبنان

    لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير أول منخفض جوي هذا العام

      يتأثر لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط بمنخفض جوي يُعد الأول لهذا العام، حيث شهدت الساعات الماضية تساقط الثلوج على بعض المرتفعات، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق اعتباراً من منتصف الليل.

      وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يبدأ انحسار المنخفض الجوي اعتباراً من ليل السبت حتى الأحد، وسط توقعات بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

      المصدر: موقع المنار

