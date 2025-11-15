ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح له، فجر اليوم السبت، موقف بلاده من إجراء اختبارات نووية، على غرار دول أخرى، قائلاً “سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن، في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأميركية، “على قدم المساواة” مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.

وأضاف: “نظراً إلى برامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة، وستبدأ هذه العملية على الفور”.

تعليمات ترامب لـ “البناتغون” جاءت بعد إعلان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار موسكو صاروخها المجنّح “بوريفيستنيك”، الذي يعمل بمحرّك نووي، وهو قادر على حمل رأس نووي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأثار قرار ترامب ردود فعل رافضة، كان على رأسها تعليق الأمم المتحدة، الذي قالت فيه إنّ التجارب النووية “غير مسموح بها بتاتاً تحت أي ظرف”.

بدورها، علّقت موسكو على القرار، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولاً أخرى تختبر أسلحة نووية، لكنّنا حتى هذه اللحظة لم يكن لدينا علم بأن هناك من يجري مثل هذه التجارب”.

كما أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتحكم في أكبر ترسانة رؤوس حربية نووية في العالم، أن موسكو سترد بالمثل إذا اختبرت أي دولة سلاحاً نووياً.

هذه القضية تفاعلت،في وقت لاحق، حيث لفت ترامب إلى أّنه ربما يعمل مع الصين وروسيا على خطة “لنزع السلاح النووي”، من دون أن يقدّم تفاصيل محددة حول هذا الموضوع.

في المقابل، عادت روسيا وطالبت الإدارة الأميركية بتوضيح ما وصفته بأنه “إشارات متناقضة” بشأن استئناف التجارب النووية.

