    دولي

    واشنطن وحلفاؤها يدفعون نحو قرار يؤيّد خطة ترامب لغزة

      دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، “مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة”.

      وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك، عن “دعمها لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده “سريعا”، في حين اقترحت روسيا مشروع قرار آخر، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

      المصدر: أ ف ب

