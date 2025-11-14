الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “أمل” أحيت ذكرى الشهيد علي الحاج داوود في النبطية وتشديد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة عدوانية اسرائيل

      أحيت حركة “أمل” الذكرى السنوية الثانية للشهيد علي الحاج داوود (لواء) باحتفال في النادي الحسيني في مدينة النبطية، حضره النواب في كتلة “التنمية والتحرير”: أيوب حميد، هاني قبيسي وناصر جابر، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، ممثل عن “حزب الله”، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الاستشاري وأعضاء قيادة إقليم الجنوب في الحركة وقيادات كشفية، فاعليات تربوية وعلمائية وبلدية واختيارية وعدد من عوائل الشهداء وحشد من أبناء مدينة النبطية وقرى الجوار.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      عرض لكشافة الرسالة الإسلامية في الضاحية الجنوبية تخللته مواقف سياسية لحركة أمل

      عرض لكشافة الرسالة الإسلامية في الضاحية الجنوبية تخللته مواقف سياسية لحركة أمل

      حركة أمل تعليقاً على “المرسوم 1628”: لتدخل وزير العمل الفوري للرجوع عن هذا الخطأ الفادح

      حركة أمل تعليقاً على “المرسوم 1628”: لتدخل وزير العمل الفوري للرجوع عن هذا الخطأ الفادح

      حمدان من معركة: إعادة الإعمار ليست منّة بل حق وواجب على الدولة

      حمدان من معركة: إعادة الإعمار ليست منّة بل حق وواجب على الدولة