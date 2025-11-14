“أمل” أحيت ذكرى الشهيد علي الحاج داوود في النبطية وتشديد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة عدوانية اسرائيل

أحيت حركة “أمل” الذكرى السنوية الثانية للشهيد علي الحاج داوود (لواء) باحتفال في النادي الحسيني في مدينة النبطية، حضره النواب في كتلة “التنمية والتحرير”: أيوب حميد، هاني قبيسي وناصر جابر، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، ممثل عن “حزب الله”، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الاستشاري وأعضاء قيادة إقليم الجنوب في الحركة وقيادات كشفية، فاعليات تربوية وعلمائية وبلدية واختيارية وعدد من عوائل الشهداء وحشد من أبناء مدينة النبطية وقرى الجوار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام