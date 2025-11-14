اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية انتهاك للـ1701

اعلنت قوات اليونيفيل ان الجدار الاسمنتي الذي أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون قد تجاوز الخط الأزرق وجعل أكثر من اربعة الاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني.

وفي بيان لها قالت اليونيفيل انها أبلغت الجانب َالاسرائيلي بهذا الامر وطالبته بنقل الجدار ، مؤكدة أن جزءًا من الجدار المقام جنوب َشرق ِيارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق .

واعتبرت اليونيفيل أن الوجود الإسرائيلي وأعمال َالبناء ِفي الأراضي اللبنانية تشكل ُانتهاكًا لقرار ِمجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة ِلبنان َوسلامة ِأراضيه . وكررت دعوة َ القوات ِالإسرائيلية لاحترام الخط ِالأزرق بكامله والانسحابِ من جميع المناطق الواقعة شماله.