مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله التقى ‫المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي

افادت مصادر المنار ان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي التقى ‫المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر.

‫اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية ‫وعدم التزام الجانب الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

‫الموسوي طالب خلال اللقاء الفرنسيين بالقيام ‫بدورهم لوقف الاعتداءات كونهم من رعاة هذا الاتفاق.

واشار الى ان حزب الله متمسك بإجراء ‫الانتخابات النيابية في موعدها كما يجمع الرؤساء اللبنانيون.

المستشارةُ الفرنسيةُ شجبت الخروقاتِ الاسرائيليةَ واكدت موقفَ بلادِها الداعيَ الى التزامِ جميعِ الاطرافِ بالاتفاق المذكور.