مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله التقى ‫المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي

افادت مصادر المنار ان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي التقى المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر.
اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام الجانب الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
الموسوي طالب خلال اللقاء الفرنسيين بالقيام بدورهم لوقف الاعتداءات كونهم من رعاة هذا الاتفاق.
واشار الى ان حزب الله متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما يجمع الرؤساء اللبنانيون.
المستشارةُ الفرنسيةُ شجبت الخروقاتِ الاسرائيليةَ واكدت موقفَ بلادِها الداعيَ الى التزامِ جميعِ الاطرافِ بالاتفاق المذكور.