الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة: لا خلاص للبنان الا بدولة وثقافة موحدة قائمة على المواطنة

جدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الدعوة الى بناء دولة واحدة وثقافة موحدة لمواجهة الاخطار المصيرية التي تواجه البلد.

وقال في خطبة الجمعة: لم يكن في لبنان دولة ولا حسابات ولا اعداد لهذه المرحلة ولذلك وصلنا الى ما وصلنا إليه. هناك اخطار تواجه البلد ، نحن نراها ولا يراها البعض الاخر ،وهو يرى انها فرصة للانقضاض على اخيه في الوطن.

وسال: من المسؤول عن هذا الواقع ،وهل بنيتم دولة لمواجهة هذه الاخطار؟ ..لكي يكون هناك وطن علينا ان نجمع على ثقافة واحدة. لذلك نحن ندعو الى بناء دولة واحدة موحدة. ونحن لا ندافع فقط عن انفسنا في مواجهة العدو الاسرائيلي ، بل ندافع عن كل لبنان.

واشار الى حديث رئيس الجمهورية حول الذين يذهبون الى اميركا لبخ السموم على اخوتهم في الوطن،مستذكرا كيف كان البعض يتعاطى مع الوجود السوري ،لدرجة انهم كانوا يشركون المسؤولين السوريين في مشاكلهم الداخلية الخاصة.

اضاف: نتمنى على اللبنانيين وعلى كل الجهات أن تعاود التفكير في هذا المسار الذي تأخذ فيه لبنان إلى الإستسلام للعدو الإسرائيلي، ويتحجج بعضها بالسلاح، السلاح ليس المشكلة المشكلة هو العدو الإسرائيلي، المشكلة هو الإنقسام الوطني، المشكلة في المشاريع الداخلية التي تستقوي بالخارج على الداخل، المشكلة هي في بناء وطن، لأننا لا ننظر إلى هذا الوطن جميعا نظرة واحدة، المشكلة في القيم التي نحملها وفي أننا لم نعد لبنان مجتمعا ودولة وأفرادا ومؤسسات لم نعدها لهذه المعركة، وإنما أعددناه لهذا الواقع الانهزامي وللإنقسام الداخلي حتى أصبح العدو الإسرائيلي يفرض علينا ما يريد.

واكد الشيخ الخطيب اننا لن نستسلم، نحن نراعي الواقع والمصلحة الوطنية وندعو جميع اللبنانيين على الأقل إلى تقليل الخسائر بالإجتماع على موقف وطني واحد نقوّي فيه موقف ومنطق الدولة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وبالتالي نخفف الضغط عن لبنان إقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذا الواقع المزري.