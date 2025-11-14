الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:34
    لبنان

    “مياه الجنوب” تتوقف عن استقبال الطلبات بخصوص معاملات عدة.. ما هي الأسباب؟

      أعلنت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” أنّها “ستتوقف عن استقبال كل الطلبات من المواطنين المتعلقة بمعاملات إلغاء الاشتراك، تحويل صرف صحي، إسقاط تحققات، نقل اسم، تخفيض، تثبيت وزيادة الأمتار بتاريخ 25-11-2025، على أن يكون تاريخ 27-11-2025 آخر يوم لاستلام هذه المعاملات في المركز الرئيسي في صيدا، وكل معاملة ترد إلى مصلحة المشتركين بعد تاريخ 27-11-2025 تُعاد إلى الدائرة، حتى لو تم تسجيلها قبل هذا التاريخ”.

      وأوضحت المؤسسة في بيان لها الجمعة أنّ “هذه الخطوة المؤقتة، التي تطبق دوريًا في نهاية كل عام، تأتي بحسب القوانين المرعية الإجراء ومع اقتراب موعد إقفال حسابات السنة المالية، ريثما تستكمل المؤسسة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

